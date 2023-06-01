◇インターリーグホワイトソックス8―2ドジャース（2026年6月12日シカゴ）右太腿裏の肉離れで負傷者リスト入りしているホワイトソックスの村上が試合前のグラウンドでリハビリに努めた。ゴムチューブを利用した下半身のトレーニングに注力するなど調整。ケガから約2週間がたち「徐々に（痛みは）引いてきている。いい状態で進めている」と回復を強調した。ただ、まだ素振りなど野球の動作は控えており、「順調にいけば