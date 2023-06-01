◇ナ・リーグカブス5―1ジャイアンツ（2026年6月12日サンフランシスコ）カブスの鈴木は先制＆決勝の適時二塁打で打線に勢いを付けた。4回1死一塁で粘った末の9球目のシンカーを強振し、左中間フェンスを直撃。2回の左翼線二塁打と合わせて長打2本で貢献した。前日のロッキーズ戦での逆転満塁本塁打に続く活躍で、9試合連続安打。打率.190だった5月から打撃が上向き、「走者がちゃんと走ってくれたおかげで打点が付いた