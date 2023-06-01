◇インターリーグドジャース2―8ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースの大谷は12日（日本時間13日）のホワイトソックス戦を欠場した。敵地レート・フィールドの中堅入り口からグラウンドを横切ってクラブハウス入り。負傷箇所にテーピングなどの処置はなかった。前日のパイレーツ戦で左膝に違和感を感じ、7回に代打を送られて交代。MRI検査で異常な所見はなかった。デーブ・ロバーツ監督は「管理可能な状