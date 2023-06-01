◇ナ・リーグブルワーズ6―0フィリーズ（2026年6月12日ミルウォーキー）ブルワーズの24歳の怪物右腕ミジオロウスキーが準完全試合を達成した。4回に中前打で許した唯一の走者を併殺打で片付け、打者27人を95球で終了。「マダックス」（100球未満完封）としては、昨季スクバル（タイガース）の13奪三振を超える最多15奪三振を数えた。初回に計測した104・5マイル（約168・2キロ）は、投球データの追跡システムが導入