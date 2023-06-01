◇ア・リーグブルージェイズ8―5ヤンキース（2026年6月12日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が12日（日本時間13日）、本拠地でのヤンキース戦に「5番・三塁」で出場し、初回に9試合ぶりの14号2ランを放って勝利に貢献した。ロジャーズ・センターの左翼ポール際にある最上段の5階席まで運び、通称「500レベル・クラス」に名を連ねた。トロントでもサッカーW杯北中米大会が開幕。熱狂の地元を特大弾でも沸か