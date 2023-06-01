◇ア・リーグアストロズ10―8ロイヤルズ（2026年6月12日カンザスシティー）アストロズの今井は初回にアルバレスの1イニング2本塁打＆6打点などで9点の大量援護をもらいながら、1回を投げ切ることさえできなかった。先頭に粘られた末の7球目を中前打されて走者を背負い、1四球も絡んで4安打5失点。2死を取っただけで38球で交代を告げられた。「球自体はそんなに悪くなかった。バットが折れたのに（打球が）野手のいない