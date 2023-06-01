お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、13日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜深1：00）に出演。初小説『青天』（文藝春秋）が、第175回直木三十五賞の候補作に選ばれたことについて語った。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭候補作に選ばれたことを知らされた瞬間について、若林は「あれ、電話なの。（レギュラー番組の）『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』