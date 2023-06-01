13日夕方、名古屋市西区の川で遊んでいた男子中学生が溺れる事故がありました。2人が病院に運ばれましたが、うち1人が死亡しました。 消防によりますと、午後5時40分ごろ、西区堀越町の庄内川で「13歳の男の子が川遊び中に流されて姿が見えなくなった」と一緒に来ていた友人から119番通報がありました。 警察によりますと、愛知県一宮市に住む中学2年の男子生徒（13）が意識不明の状態で病院に運ばれましたが午後8