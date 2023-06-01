◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。MF堂安律（27＝Eフランクフルト）は強豪撃破のキーワードに「凡事徹底」を挙げた。最終調整を終えた堂安は「ワクワクと少しの緊張と、自信満々の自分もいたりとか、少し不安な自分もいたりとか、いろんな感情が入り混じってる」と胸中を