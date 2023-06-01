前回大会開催国が4年越しにワールドカップ初勝利を目指す。カタール代表は6月14日4時（日本時間）、米カリフォルニア州サンタクララのサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ・グループB第1節でスイス代表と対戦する。【写真】北中米W杯で見るべき韓国の注目選手4選＋1前回の2022年大会は開催国としてW杯初出場も、3戦全敗のグループ最下位で早期敗退に終わったカタール。2024年アジアカップでは