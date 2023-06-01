◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）【阪神・藤川監督語録】▼高橋―坂本のバッテリー今日は伏見のコンディションがちょっと整わなかった。キャッチャーの仕事というのは、最後までゲームを持っていくこと。それができれば、素晴らしい答えだと思う。▼勇気ある降板（畠は）自分で呼んで降板を告げた。勇気があったと思う。その状態で投げて打たれた後に告げる形ではなかった。チームのことを