◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）試合後の阪神・佐藤輝は、本来の打撃状態ではないからか、いつも以上に浮かない表情を浮かべていた。それでも状態の良しあしは、試合に入れば関係ない。追い求めるのは勝利につながる一本だけ。背番号8のバットが、序盤から試合を動かした。「（打てて）良かったです。チャンスだったので、いい当たりになって良かった」初回2死二塁。カウント1―1からジェリ