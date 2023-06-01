◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神・藤川監督の檄（げき）に奮い立っての好火消しだった。1点差に迫られた直後の7回2死一、二塁のピンチ。畠の緊急降板を受け、木下がマウンドに。カウント2―1から、打席には4番・太田。ブルペンで肩をつくる右腕に近づいた指揮官は直々に言葉を掛けた。「“自信のある球を自信を持って投げてこい”とわざわざ言いに来てくださったんで」試合後の木下が舞