阪神・西勇が今季4勝目をかけ、古巣との一戦に臨む。14日のオリックス戦（京セラドーム）先発に向け、「しっかり自分の仕事をやっていきたいと思います」と意気込んだ。前回対戦の24年6月13日は6安打完封を飾っており、いいイメージを持ってマウンドに向かう。10年間在籍しただけに難しさもあるが、「そういったところを逆手にとって、いつもないような考え方で臨んでいければ」と見据えた。