◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神・立石が11打席連続無安打と打棒が下降気味の中、デビューから18試合目で初のスタメン落ちとなった。「いろいろ見ながら勉強にもなったので。出るのが一番ですけど、しっかり学べたかと思います」と振り返ったが、3点差とした9回には三塁守備で出場。「勝った瞬間にグラウンドにいることは幸せだと思うので。その中で最後に立てたのは良かったと思います」