◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神は13日のオリックス戦（京セラドーム大阪）を6―3で制し、連敗を4で止めた。先発・高橋遥人投手（30）が6回7安打3失点（自責点2）と粘りの投球を展開し、リーグトップの8勝目を挙げた。開幕から無傷の先発8連勝は、2リーグ制以降では球団初の快挙となった。今季4度目の連敗ストッパーも担った頼もしき背番号29。オリックス戦初登板で、苦しみながらも勝利をつ