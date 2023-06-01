◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）2―0の6回2死満塁、阪神・熊谷が三塁線を破る2点二塁打を放ち、男を上げた。「みんなでつないできたチャンスだったし、木浪さんの分もカバーしようと思いました」ジェリーが投じた初球の内角ツーシームを引っ張り込んだ。4回2死一、三塁では同球種で遊ゴロに打ち取られており、その反省を生かした。前を打つ木浪の遊飛をカバー。加えて、直後の守備で高橋が3点