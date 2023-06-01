◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神・高寺が4―3の9回2死二塁から、貴重な追加点を叩き出した。プロ初の三塁打を適時打で飾り付け、「（好機での安打から遠ざかっていたことを）めっちゃ気にしていたので良かったです」と4日西武戦以来の打点に声を弾ませた。この日は中堅スタメンの座を福島に譲り、7回守備から途中出場。なんとか上田西高（長野）の3学年後輩に当たるオリックス・横山聖に貫