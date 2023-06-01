◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神・ドリスが3点リードの9回に登板し、代打・平沼、同・横山聖、中川を3者連続の空振り三振に仕留め、6日楽天戦以来の10セーブ目を上げた。「連敗中だったので嫌な流れはもちろんありましたけど、いつも通りという意識で行きました。今日は勝てて良かったです」。球団助っ人の2桁セーブは24年ゲラ以来2年ぶり。守護神らしいチームを勢いづけるフィニッシュに