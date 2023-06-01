◇交流戦阪神6―3オリックス（2026年6月13日京セラドーム）阪神・森下が連敗脱出の突破口を開いた。2本の二塁打と四球で3度出塁し、その全てで生還して3得点をマークした。貧打にあえいだチームを勢いづかせた。「連敗を止められたことが一番なので、良かったと思う」2メートル13もの身長を誇るジェリーの「未体験の角度」に対応した。初回はスライダーを泳ぎながら捉えて三塁線を抜き、6回はツーシームを完璧に打ち返