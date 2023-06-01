国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で、M!LKが最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞を受賞。あわせてPremiere Ceremonyでは最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（「好きすぎて滅！」）など4部門で受賞した。【写真】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』で大躍進！喜び語るM!LKメンバー囲み取材で佐野勇斗は「こんなに多くの賞をいただけるとは夢にも思っていなかった」と喜びを語り、「M!LKという名