【モデルプレス＝2026/06/14】4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみて（島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむ）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】4人組アイドル、美ウエスト際立つフリルコーデで魅力全開◆きゅるりんってしてみて、可愛さと甘さ溢れるステージ会場に4色のペンライトが綺麗に光り輝く