BTSが、毎年恒例のデビュー記念イベント「BTS Festa」に向けて、さらなるサプライズを用意している。今回の発表によると、BTSはハシェット・ブック・グループ傘下のランニング・プレス、CAKE Corp、BigHit Musicと提携し、今後複数の書籍を刊行していくという。【写真】『BTS Recipe Book』表紙画像9月15日には、公式ライセンス書籍『BTS Lyrics Inside』を発売。RM、JIN、SUGA、j-hope、JIMIN、V、JUNG KOOKが、自身のカタログに