プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ボンゴレビアンコ」 「ズッキーニのソテー」 「マンゴーモッツァレラ」 の全3品。 オイルパスタにサッパリとした副菜を添えた、イタリアン献立。【主食】ボンゴレビアンコ ルッコラの苦味がハーブのよう。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：547Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） スパゲティー 180g