宮城・登米市で軽自動車がクマと衝突し、乗っていた2人がけがをしました。12日午後8時40分ごろ、登米市の自動車専用道路で軽自動車とクマが衝突しました。この事故で、軽自動車を運転していた30代の男性が胸の痛みを訴え病院に搬送され、同乗していた40代の女性も顔にけがをしました。クマは体長1メートルほどで、現場に駆け付けた猟友会が死んでいるのを確認しました。警察によりますと現場周辺では12日、クマの目撃情報が複数寄