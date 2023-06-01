秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、中央アジア・キルギスの聴覚障害者と懇談されました。13日午後2時半ごろ、紀子さまと佳子さまは茨城・つくば市の大学に到着されました。「筑波技術大学」は日本で唯一の視覚・聴覚障害者のための国立大学で、JICAと連携し中央アジア・キルギスで聴覚障害者の支援事業を行っています。交流会では、聴覚障害のあるキルギスの研修生らが自身の経験談など交えた講演を行い、紀子さまと佳子さまは