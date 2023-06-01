ガーナ政府は、同国代表MFトーマス・パルティのカナダ入国を認められなかった事態を受け、入国を求める声明を発表した。13日、イギリスメディア『BBC』が報じている。FIFAワールドカップ2026のガーナ代表メンバーに選出されたパルティだが、2021年から2022年にかけて7件の強姦と1件の性的暴行に関わった容疑でイギリスにて起訴されている。この係争中の裁判が影響したとみられ、カナダ政府は同選手からのビザ申請を却下。これ