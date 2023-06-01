日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。日本代表は12日の練習後にチャーター便で決戦の地・ダラス入り。遠藤航の離脱に伴い追加招集された町野修斗も現地で合流した。冒頭15分のみの公開パートでは、町野やサポートメンバーとして帯同している吉田麻也、南野拓実を含めた全選手が参加し、ストレッチやボール回しで調整した。なお、同日午後には森