J2栃木CがC大阪の元韓国代表GK金鎮鉉（38）獲得に動いていることが13日、分かった。複数の関係者によると、すでに期限付き移籍での正式オファーを提示。交渉を進めているという。19年に現在のクラブ名に改名した後は、順調にステップアップを重ねた。16年J1得点王のFWピーターウタカやC大阪で活躍したDFマテイ・ヨニッチら実力者を加えた昨季はJ3を制覇。地域リーグからJFL、J3、J2と3シーズン連続昇格という快挙を達成した。