Ｆ１カタルーニャ・グランプリ（ＧＰ、決勝１４日）予選が１３日に行われ、アストンマーティンはそろってＱ１（予選１回目）敗退となりランス・ストロールが２１位、母国ＧＰとなるフェルナンド・アロンソはまさかの最下位という屈辱の結果となった。前戦のモナコＧＰではリタイアやペナルティーが続出した?棚ボタ?で今季初入賞の１０位に食い込んだアロンソだが、マシンの遅さはやはり絶望的なままだった。Ｑ１ではアストン