人気３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が１３日、東京・ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯで行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」に出席。２年連続となる「最優秀アーティスト賞」を受賞した。ミセスはこの日、授賞式に先立って行われたレッドカーペットにサプライズ登場。そのままセレモニーにも姿を現し、第２部のオープニングではサプライズで楽曲「クスシキ」のパフォーマンス