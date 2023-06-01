サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦（米国・ダラス、１４日＝日本時間１５日）を控える日本代表は１３日（同１４日）、ダラスの施設で公式練習を行った。チームは前日１３日にダラス入りし、追加招集のＦＷ町野修（ボルシアＭＧ）が合流。この日の練習で姿を見せ、チームメートともにトレーニングを行った。練習冒頭のランニングでは、すっかりおなじみとなったハチマキ姿でＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、いつものよ