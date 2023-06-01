愛知・名古屋市の庄内川で川遊びをしていた男子中学生とみられる2人が溺れ、1人が死亡しました。消防によりますと、13日午後5時40分ごろ、名古屋市西区を流れる庄内川で「13歳の少年が川遊びをしていて見えなくなった」と一緒に遊んでいた友人から119番通報がありました。消防などが捜索したところ約30分後に、流されたとみられる少年が川の中で見つかりました。少年は意識不明の状態で市内の病院に搬送されましたが、約3時間後に