愛知県一宮市で、飲酒運転をしたうえ赤信号を無視して交差点で車とぶつかり男性にケガをさせたとして33歳の男が逮捕・送検されました。 【写真を見る】飲酒運転で赤信号を無視し交差点に進入…車と衝突し男性にケガをさせた危険運転傷害の疑い 男（33）を送検 愛知県警一宮署 逮捕・送検されたのは一宮市の自営業・柏木一紀容疑者（33）です 警察によりますと柏木容疑者は11日の午後11時ごろ、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した