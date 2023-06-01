【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】帆空中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。＊＊＊ＭＦ遠藤航に代わる追加招集となったＦＷ町野修斗も、この日のトレーニングから合流。選手２６人にＤＦ吉田麻也、ＭＦ南野拓実を加えた“２８人”が結集した。練習開始直後のジョギングでは新主将のＤＦ板倉滉、ＭＦ堂安律、ＤＦ長友佑都、ＤＦ吉田麻也の４人が先頭