＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀アルバム賞にFujii Kaze「Prema」が輝いた。Fujiiは壇上で「神に感謝。そしてこのアルバムに関わってくれた全ての皆さまの中にいる、そしてこのアルバムを愛しくれたみんなの中にいる神様に感謝します」と伝えた。続けて「このアルバムはそういうアルバムです。自分の中にる究極の愛。それを神様といっていいと思うけど、それを探しに行く、探さなくても自分の