【モデルプレス＝2026/06/14】5人組ダンスボーカルグループ・M!LK（ミルク）が6月13日、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のGrand Ceremonyにて最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞賞を受賞した。【写真】M!LK、トロフィーに“滅”ポーズで困惑？◆M!LK「いつかは世界を元気に」「好きすぎて滅！」で最優秀バイラル楽曲賞、最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞（グループ／ソロ）、