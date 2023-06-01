【一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ】 2026年4月27日発売 価格：1回850円 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の放映10周年を記念し、4月27日より「一番くじ 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」が一般店頭にて発売された。スペシャルカラーのガンプラなどを含むA賞～H賞とラストワン賞がラインナップされている。ガンダムベースでも販売中の