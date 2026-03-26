美白美容液市場で21年連続売上No.1※1を誇るHAKUから、新たな夜用スキンケアアイテム「薬用 美白ナイトクリームマスク（医薬部外品）」が2026年7月21日（火）に登場します。寝る前に塗るだけで、美白とうるおいケアを同時に叶える“盛る美白マスク”として誕生。忙しい毎日の中でも手軽に取り入れられる、注目のナイトケアアイテムをご紹介します。 夜のスキンケアに新習慣を提案 HAKUは、シミ予防研究を続けてきた美