アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書について合意が近いとされる中、交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は、合意が「今後24時間以内に成立する見通しだ」と明らかにしました。パキスタンのシャリフ首相は13日、SNSへの投稿で、「和平合意にこれまでになく近づいている」とした上で、合意が「今後24時間以内に成立する見通しだ」と明らかにしました。「電子署名に向けた準備を進めている」としたほか、「来週には技術レベ