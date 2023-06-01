秋篠宮妃紀子さまと次女・佳子さまは、手話を通じてキルギスから来日中の聴覚障害がある研修生らと交流されました。紀子さまと佳子さまは、きのう午後、茨城県つくば市で、聴覚や視覚に障害がある人たちが通う「筑波技術大学」の講堂に足を運ばれました。講堂では、キルギスから来日中の聴覚障害がある研修生らによる発表が行われました。研修生らは、日本の知識やコミュニケーション技術を学ぶ目的で来日しています。紀子さまと佳