＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞にM!LKが選ばれた。M!LKは「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」など5冠を獲得した。最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞で名前が呼ばれると、メンバー5人は驚いた表情で立ち上がった。山中柔太朗（24）は「アイドルという職業は本当に素晴らしいもので、たくさんの方を笑