6月13日、TOYOTA ARENA TOKYOにて『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が開催された。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。 （関連：【写真】HANA、シックな黒衣装で授賞式に登場！最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞受賞に喜び） 最優秀ダンス＆ボーカルアーティスト賞（グループ／ソロ）を受賞