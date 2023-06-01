甘酸っぱい南蛮酢がしみた〈とろジュワ〉なすに、食欲がわきたつ！やわらかく焼いた鮭がたっぷりの、さっぱりウマい魚おかずです。みょうがとしょうがの香味野菜コンビで、よりキリリと引き締まった味わいに。シャキシャキした食感がアクセント！『なすと鮭の焼き南蛮漬け』のレシピ材料（2人分）なす……3個（約240g）生鮭の切り身……2切れ（約180g）玉ねぎ……1/4個（約50g）みょうが……2個しょうが……1/2かけ（約5g）〈南蛮