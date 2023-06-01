F1カタルーニャ GP予選 サーキット：スペイン／カタルーニャ・サーキット 天気：晴れ 路面状況：ドライ 気温：31℃ 路面温度：52℃ F1カタルーニャ GPの予選がカタルーニャ・サーキットで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はL.ハミルトン（FER）、3番手はK.アントネッリ（MER）となっている。 詳しい順位は以下の通り。 順位 ドライバ