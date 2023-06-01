サッカーＷ杯が開幕し、１２日夜のＮＨＫ「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６デイリーハイライト」番組に前園真聖（５２）が登場した。メキシコ−南アフリカ戦などを試合映像にペンを入れながら解説。５２歳になり現役時代などに比べると柔和な雰囲気になっており、ネットでも話題に。「前園さん、顔変わった？」「別人」「ひげがない」「雰囲気変わったな」「久しぶりに見たけどなんか感じ変わったね」「表情が柔和に」