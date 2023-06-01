＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYOMrs．GREEN APPLEが2年連続で最優秀アーティスト賞に輝いた。俳優渡辺謙（66）からルビー（トロフィー）を受け取った大森元貴（29）は「昨年に続いての最優秀アーティスト賞。本当にうれしく思います」と喜んだ。授賞式後の囲み取材で、大森は「感無量です。うれしいです」と改めて喜びを口にした。16歳の時に組んだバンドで、この約10年大きな成長曲線を描いてきた