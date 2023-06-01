◇F1第7戦バルセロナ・カタルーニャGP予選（2026年6月13日スペイン・バルセロナカタルーニャ・サーキット＝1周4.657キロ）メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）が1分14秒679をマークし、2戦ぶり今季3度目のポールポジション（PP）を獲得した。フリー走行1、3回目でトップタイムをマークするなど好調で、予選でも速さを見せつけた。メルセデス勢のPPは開幕から6戦連続となった。前戦モナコGPで2戦連続2位に入ったフェ