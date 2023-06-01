◆満天の星空に癒される「大人のプラネタリウム」。BARに寝っ転がり鑑賞シートも！【夏の夜のおでかけ特集2026】仕事帰りに、ロマンチックな星空さんぽへでかけてみない？寝転がって見上げる贅沢な特等席や、世界の夜空を旅するプログラム、満天の星空が降り注ぐバーなど、忙しい日常でほっとやすらぐ大人のためのプラネタリウムが続々。2026年は夏の熱帯夜や天気を忘れる涼しい空間で、満天のきらめきに包まれるひとときを体験