【こむしちゃんのかんづめ パート37】 6月中旬 発売予定 価格：1回200円 ノコギリクワガタ（黒） タカラトミーアーツは、ガチャ商品「こむしちゃんのかんづめ パート37」を6月中旬に発売する。価格は1回200円。 本商品は、「こむしちゃんのかんづめ」シリーズの第37弾。今回、完全新規造形でノコギリクワガタが登場する。ラインナップは、大虫